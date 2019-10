El colegio de Placeres acoge a alumnado de 5 nacionalidades

| El colegio de Placeres celebra las terceras jornadas de trabajo del Proyecto Erasmus+ European Identity and Values in the Lives of Young People, acogiendo a un grupo de 35 alumnos y 10 profesores de hasta 5 nacionalidades (austriaca, estonia, francesa, alemana y rusa). Los centros europeos que cooperan en dicho proyecto: Gymnasium Sacre Coeur Wien (Viena, Austria), Association Scolaire La Perverie (Nantes, Francia) y Tartu Descartes'i Kool (Tartu, Estonia).