Monedas foráneas similares al euro, otra forma de timar

No es habitual, pero de forma recurrente la Policía Nacional de Pontevedra tiene constancia de la aparición de algún billete falso en la ciudad. El último caso es la aparición de estos billetes, muy fáciles de detectar, que son reproducciones sin valor legal para ser utilizados en rodajes de ficción. Sin embargo, esta no es la única fórmula que utilizan los timadores para intentar ganar dinero a costa de los demás. También es habitual que la Policía Nacional alerte del uso de ciertas monedas foráneas de escaso valor, muy parecidas a las monedas de euro o de dos euros, y que se hacen pasar por estas.

Pontevedra no es la única ciudad de la provincia en la que se tiene constancia de la aparición de los falsos billetes de euros que son meras reproducciones de los auténticos y que no tienen valor legal. Se trata de copias que en su momento se elaboraron para el rodaje de películas, series o anuncios y que, no se sabe muy bien cómo, están ahora apareciendo por todo el territorio nacional.

Los timadores, los cuelan en establecimientos comerciales, y en Pontevedra la Policía ya ha constatado que ha aparecido al menos uno, en un bar. Fuentes de la Comisaría explican que, estos "billetes de película" falsos, también han aparecido en algún establecimiento de la ciudad de Vigo.

Desde la Policía Nacional lanzan periódicamente alertas para advertir al ciudadano de estos trucos que utilizan los timadores. Y estos billetes falsos no son la única forma para engañar al ciudadano o a los comerciantes. Es también habitual que, aunque el beneficio sea ínfimo, se cuelen como euros monedas de otros países que tienen un formato similar pero que realmente tienen mucho menos valor.

Mucho menor valor

No son monedas falsas, pero sí dinero foráneo que al cambio vale mucho menos. Algunas de ellas, directamente, son imposibles de cambiar. Así, por ejemplo, una de las más populares y que más circula por España es la moneda de diez Baht de Tailandia. Hay alguna otra de las que la Policía ya advirtió a través de las redes sociales, como los 20 dólares jamaicanos o la lira turca. Las dos tienen un gran parecido con la moneda de un euro y, sin embargo, su valor al cambio apenas es de 15 céntimos en el primer caso y 30 céntimos en el segundo. Los pesos argentinos, los 5 rand sudafricanos o los zloty polaco también tienen similitudes con las monedas de uno o dos euros. Para detectarlas, tan solo hay que fijarse bien en su valor e inscripciones pero, a mayores, el canto de la moneda también da pistas. Las de euro tienen su característico estriado discontinuo y las de dos euros continuo y con una leyenda.

Por este motivo, no está de más echar un vistazo siempre al cambio o al dinero que se nos entrega cada vez que realizamos una transacción. Es el caso de este dinero de película que fue detectado en Pontevedra. Señala la Policía Nacional que son billetes muy fáciles de detectar, dado son burdas imitaciones de los de curso legal y al lado de las siglas del Banco Central Europeo hay una anotación en inglés que advierte claramente de que no es dinero de curso legal, sino una imitación. No obstante, siempre se pueden colar en medio de otros absolutamente legales o cuando alguien lleva mucha prisa. Según fuentes de la Policía Nacional, los más habituales son los de cinco y diez, aunque también hay casos de 20 y de 50 (en Pontevedra apareció uno de 20 euros).

Fuentes de la Policía Nacional de Pontevedra explican que, con todo, no es habitual la aparición de billetes falsos en la ciudad, aunque sí se detectan algunos de vez en cuando de forma recurrente. Desde la Comisaría resaltan que, en el caso de los billetes falsificados, a veces son más difíciles de detectar dado que los falsificadores se cuidan de hacer mejores productos que esta mera representación para películas. Además, suelen ser billetes de cuantías elevadas, de 50 o 100 euros, para que la ganancia del delincuente al cambiarlos sea mucho mayor. Es por ello recomendable que los comerciantes comprueben siempre la validez de los billetes que reciben, especialmente aquellos de mayor valor.