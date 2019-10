"Llevaba un año enviando currículum y nadie me daba una oportunidad"

La marinense Patricia Couto estudió Administrativo, aunque llevaba muchos años trabajando en el sector de la hostelería. "Llevaba un año enviando currículum a todas las empresas y nadie me daba una oportunidad", explica. "No quería dejar un trabajo por otro, pero al final me tuve que arriesgar e irme para el paro".

Llegó a Cruz Roja a través de conocidos que le informaron de la formación que realiza la organización. "Quise formarme y lo hice de cajera y reponedora. En abril empezamos el curso y en mayo las prácticas en Carrefour y ya me contrataron. Llevo desde entonces allí y estoy muy contenta", asegura.

"El miedo que yo tenía era que, como voy a cumplir 40 años, no iba a tener salida ni a trabajar. Ahora me veo futuro y voy a seguir formándome. Ahora estoy mucho más optimista", concluye.