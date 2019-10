Un grupo de escolares italianos visitan el municipio de Sanxenxo

| El concejal de Juventud, Daniel Arosa, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Leiro, recibieron a un grupo de chicos que participan en el programa de la Xunta, "A xuventude no mundo". Este grupo estuvo visitando diferentes lugares del municipio, como ALanzada, Sanxenxo, Portonovo, etc. Fueron recibidos por representantes del gobierno local en el consistorio. Allí pudieron intercambiar opiniones e impresiones sobre el municipio y contaron vivencias y anécdotas de su día a día en Venecia. Por la tarde, Paz Lago, concejala de Educación, inauguró el curso escolar para la obtención del Graduado en ESO. Este curso tendrá un horario lectivo de 20 a 23 horas, de lunes a jueves, y esta actividad tiene como objetivo primordial favorecer la promoción personal, social y laboral, y está destinado a personas con más de 16 años que no tengan el graduado escolar.