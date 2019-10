La Federación Castelao apoya a Campañó en su rechazo a la variante de Alba

La Federación Castelao manifestó ayer su "total apoio" a los vecinos de Campañó y a la asociación vecinal Santo Paio en la lucha y movilizaciones que están llevando a cabo para intentar frenar el actual trazado que la Xunta plantea para la variante de Alba.

Considera esta federación de asociaciones de vecinos que el trazado actual "é un dos máis lesivos para o territorio de esa parroquia" dado que afecta a lugares como Cachapal, Parada, Freixo, Banqueira, Altabón, Cros y Muiños.

Consideran que genera una contaminación paisajística y acústica que ahora no existe. Además, denuncian que esta infraestructura, tal y como está diseñada ahora mismo, produce una fragmentación del territorio en el campo ecológico, pues "pretende elevar entre 5 y 8 metros la rasante actual, creando por lo tanto barreras a la fauna del entorno. También lamentan que no incluye aceras, por lo que "no garantiza la seguridad peatonal de forma adecuada".