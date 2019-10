El PP elige a Ramallo para sustituir a Ana Pastor como cabeza de lista al Congreso

El comité electoral provincial del PP eligió ayer, por unanimidad, a María Ramallo Vázquez, alcaldesa de Marín desde 2011, como la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra en sustitución de Ana Pastor.

La decisión del secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, de reforzar la candidatura de Madrid situando como número dos a la exministra de Fomento, dejó sin cabeza de cartel a los populares en Pontevedra, en donde Pastor ocupaba el primer lugar en las listas en las elecciones generales desde hace 19 años.

El secretario general del partido en Pontevedra, Alfonso Rueda, reconocía ayer que el margen de reacción que tuvieron "foi moi escaso" pero que, aún así, lograron que "o que sería un serio contratempo ou un problema en calquera outro partido, nos convertémolo nunha oportunidade". Considera que han cubierto este primer puesto de la candidatura con una persona "á altura da que deixaba o posto" y cree que los mensajes de "felicitación" que se iban recibiendo en la sede provincial a medida que se conoció el nombre de la sustituta de Ana Pastor así lo demuestran.

Rueda calificó la candidatura que encabeza Ramallo como "magnífica" e "mesmo máis atractiva" para el electorado, de tal forma que el próximo 10-N saldrán "a ganar e coas mellores perspectivas" aunque también sabiendo que ahora "hai que traballar moito". "Somos optimistas e humildes, aquí non hai nada gañado nin perdido", dijo Rueda, quien se mostró seguro de "mellorar os resultados" del pasado 28-A, en donde el PP logró dos diputados en la provincia.

La "más votada"

Rueda destacó que a la cabeza de la candidatura por Pontevedra sitúan "á alcaldesa máis votada de Galicia", que suma su tercer mandato al frente del Concello de Marín"con un apoyo "unánime" entre los vecinos de la localidad.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Ramallo ya fue diputada en el Congreso entre 2009 y 2011, así como en el Parlamento de Galicia. Tanto Rueda como la propia Ramallo explicaron que la alcaldesa compatibilizará sus funciones como diputada en Madrid con las de alcaldesa en Marín. De hecho, Ramallo aseguró que esta "compatibilidad" de ambas funciones fue una cuestión "fundamental" que valoró antes de dar el paso como cabeza de lista al Congreso.La regidora insistió que"o Concello é a miña prioridade máis absoluta" aunque también indicó que a lo largo de los últimos ocho años en Marín se destacó por elaborar un amplio equipo de gobierno en el que ahora se va a apoyar para ejercer ambas funciones.

Elogios para Pastor

Tanto Rueda como Ramallo no escatimaron elegios para Ana Pastor. El presidente provincial de PP considera que situarse como número dos del candidato a la presidencia del Gobierno es "un recoñecemento a súa traxectoria e ó seu prestixio, non só dentro do partido, senón tamén fora". "Desde ese posto vai seguir defendendo a súa provincia, dado que ela sempre exerceu de pontevedresa e vaino seguir facendo", dijo Rueda.