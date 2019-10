Están apareciendo a lo largo y ancho de toda España y también han llegado a Pontevedra. Se trata de unos billetes falsos, que no tienen valor legal, y que se habían fabricado con el objetivo de ser utilizados en rodajes de anuncios y películas pero que, no se sabe muy bien como, han llegado a la calle.

A pesar de su aspecto de burda imitación, algunos de ellos están siendo "colados" como dinero real en establecimientos de todo el país y hace unos días la Policía Nacional lanzaba una advertencia a nivel estatal para que los ciudadanos estuvieran alerta. Los más comunes son billetes de cinco y de diez euros, pero también se han encontrado algunos de 20 y 50 euros. Es el caso de Pontevedra, en donde en un bar de la ciudad se ha localizado uno de estos billetes falsos de 20 euros, siendo entregado a la Policía Nacional.



¿Cómo detectar que estamos ante un billete falso?

Desde la Comisaría se ha decidido alertar de la presencia de estos billetes y señalan que además es muy fácil detectarlos, puesto que al lado de las siglas del BCE (Banco Central Europeo) se lee claramente en inglés que no es un billete de curso legal sino reproducciones para utilizar en el rodaje de películas y series de ficción: "This is not legal. It´s to be used for motion props.", reza el lateral del billete.