El PSOE pide al Concello que presione para lograr desdoblar la vía rápida

La portavoz del PSdeG-PSOE de Sanxenxo, Ainhoa Fervenza, presentó en el último pleno de la Corporación una moción para instar al Concello a que presione a la Xunta de Galicia, más concretamente a la Consellería de Infraestructuras, para retomar el proyecto de desdoblamiento de la vía rápida desde Sanxenxo hasta la playa de A Lanzada.

Según recuerdan los socialistas, este tramo es frecuentemente protagonista de noticias de prensa, "ben sexa polos accidentes que alí acontecen, ben sexa polas quilométricas retencións que se forman nos meses de verán".

El PSdeG considera que el desdoble de este vial supondría un importante alivio del tráfico y una considerable mejora en la seguridad viaria.

"Sanxenxo é un municipio eminentemente turístico, de feito é o Concello turístico por antonomasia", comentaba Fervenza. "Non nos podemos permitir ter unha infraestructuras deficientes nin insuficientes", dijo la socialista, que lamentó que el alcalde "no dedique a este proyecto la atención y el esfuerzo que dedica a la ejecución de otras obras innecesarias". Criticó también que la Xunta esté invirtiendo "miles de millóns en promocionar Galicia como destino turístico para que o Concello permita que os visitantes leven unha imaxe negativa da nosa terra por mor de situacións tan lamentables coma a que se da neste tramo da vía rapida". "Levamos dez anos a voltas con esta demanda, este proxecto non é un capricho", añadió.

Cambiar el proyecto

Fervenza explica que frente a las declaraciones de la Xunta de Galicia, que afirma que el proyecto que se presentó para el desdoble no es viable dado que interfiere con ciertas limitaciones de la Rede Natura, la socalista sostiene que "se non é ese proxecto tera que ser outro". "En pleno século XXI malo será que un grupo de enxeneiros non sexan capaces de plantexar unha solución viable que satisfaga as necesidades de todas as partes implicadas", indicó.

"É o Concello quen ten que liderar o proxecto e presionar ás administracións competentes" para que el proyecto se lleve a cabo finalmente, indicó la portavoz socialista en Sanxenxo.