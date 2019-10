PALOMA CASTRO "Los derechos de los animales se tienen que complementar con los deberes de sus propietarios"

"Nosotros partimos de la base de que todos los animales, sea cual sea su especie, tienen derecho a ser respetados", explica Paloma Castro, "creemos que estos derechos de los animales se tienen que complementar también con los deberes de sus propietarios, tanto en relación a sus propios animales como al resto de los ciudadanos".

- ¿Qué acciones desarrollará en las próximas semanas la concejalía que encabeza?

-La campaña más inmediata será para sensibilizar a los propietarios de animales domésticos sobre sus obligaciones y responsabilidades. Posteriormente está prevista otra acción en Navidad para advertir de que los animales no deben de convertirse en regalos.

- Preside la comisión municipal de Queixas e Suxestións ¿Registra la ciudad un mayor número de comportamientos incívicos relacionados con las mascotas?

-No podría hacer una comparativa con otras ciudades, pero sí que veo que determinados parques y calles presentan muchos excrementos, un comportamiento totalmente incívico de los propietarios. Y sí que es una queja recurrente que llega a la Comisión, un tema que constatan tanto vecinos como nosotros mismos cuando vemos cómo nos llegan los operarios del servicio municipal de Jardines. Tendría que ver el público cómo llegan los operarios del servicio después de tener que desbrozar esas zonas verdes.

- ¿Se contemplan sanciones?

-Sí, empezaremos con una campaña de sensibilización en relación a las adopciones de animales. Se busca incidir en que es preferible optar por la adopción antes que por la compra y también en la responsabilidad que implica tener un animal. En un principio presentaremos a los protagonistas de la campaña y nos centraremos en el abandono y la responsabilidad en la adopción de un animal. Después vamos a incidir en esa segunda parte, que serán las sanciones por ausencia de responsabilidad en el cuidado.

- ¿A qué consecuencias se enfrentarán los propietarios que desoigan las normas?

-Se establecen sanciones por temas como el abandono de animal o por, citando algo más frecuente, no recoger los excrementos (que las multas que están previstas en la ley gallega van entre 100 u 500 euros). Será un primer paso y es más, se contempla que la Policía Local vigile eso y se empiecen a imponer sanciones. Si con estas acciones se reduce se mantendrá ese primer paso, pero si no funciona a lo mejor tendremos que llegar a campañas más duras. En algunas ciudades que no conseguían atajar el problema incluso llegaron a registrar el ADN de los animales y analizan los excrementos.

- ¿Continúa siendo intenso también el problema del abandono?

-Lo es, pero sobre todo lo que intentamos es concienciar a la gente sobre las esterilizaciones. Los animales no se esterilizan y tanto los que están sueltos en rural como los gatos, que con frecuencia se escapan durante el celo, tienen camadas que en la gran mayoría de los casos son abandonadas. Sencillamente aparece la perra preñada y se cogen los cachorros, se meten en una bolsa y se tiran al contenedor, como vemos tantas veces. Esas conductas son sancionables y además serán multas elevadas. Además de ese tipo de malos tratos están temas como que las mascotas se compran en Navidad como si fuesen un regalo, así que en la época de verano ya molestan porque no se puede llevar de vacaciones y se deja al perro abandonado. El abandono se ha reducido en los últimos años pero continúa siendo, sí, muy frecuente. En época de verano aparecen gatitos en bolsas y contenedores casi todas las semanas.

- ¿Están previstas acciones relacionadas con las colonias de gatos?

-Aprobamos este lunes una transmisión de crédito de 5.000 euros para aumentar el número de esterilizaciones en las colonias. La idea es triplicar ahora el número de esterilizaciones gracias a esa nueva dotación.