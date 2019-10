La plantilla del centro de salud apoya la propuesta del Concello sobre la futura ubicación

El alcalde de Caldas Juan Manuel Rey y miembros del grupo de gobierno mantuvieron una reunión con la plantilla de profesionales del centro de salud para informarles y explicar detalladamente la puesta a disposición de la parcela ofrecida recientemente al Sergas para la ubicación del nuevo centro médico. El gobierno local criticó la pasividad de la Xunta.

El regidor destacó la titularidad de la parcela, por lo que no costaría un solo euro a las arcas públicas y que ésta es urbanizable de "licencia directa" y cuenta con tres viales de acceso, además de que tiene los informes técnicos favorables.

Representantes de la plantilla de profesionales valoraron favorablemente no solo la creación de un nuevo centro sino la propia parcela de la cual destacaron por una parte las mayores posibilidades de aparcamiento, lo que beneficiaría a todos los pacientes y mejoraría los servicios de urgencias y recordaron la enorme necesidad de que se construyan de una vez por todas las nuevas instalaciones que dotarían a Caldas de mejores servicios sanitarios. Apuntan desde el consistorio que los profesionales consideran "incomprensible que hayan existidos tantas reticencias y retrasos por parte de la Xunta para llevar adelante esta infraestructura tan necesaria para todos".

Para Rey, "no deja de ser curioso que estando la mayoría de las fuerzas políticas de acuerdo (PSOE y BNG) los vecinos y los profesionales de la sanidad del municipio, desde el PP local no se hayan postulado. Da la sensación de que están esperando órdenes de arriba, y la postura de la Xunta es clara: poner excusas para así seguir dilatando el asunto; y esto es algo que podemos comprobar cada día, ya que estos no son los primeros terrenos que se ofrecen para un nuevo centro de salud en Caldas y parece casualidad que ninguno de los varios propuestos por el Concello no haya reunido las condiciones que pretende la Xunta, y mientras tanto el PP local comulga con ello".

El alcalde caldense arremete también contra "el abandono de la sanidad pública que es claro y evidente".