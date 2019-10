La Xunta destinará 50 millones de euros a la ampliación de la depuradora de Praceres

El nuevo emisario submarino dispondrá de tres kilómetros y medio para canalizar las aguas dulces y se invertirán en él 12 millones de euros. El Concello de Pontevedra critica que la Mesa de la ría no haya aportado información técnica concreta y representantes de la Plataforma Non á ampliación y de la Asociación de vecinos de "Estriceres" se quedaron a las puertas de la reunión

La Xunta de Galicia destinará 16 millones de euros a la mejora de la depuradora de Os Praceres, cuya obra será adjudicada a lo largo de las próximas semanas a la empresa Acciona. Asimismo, la inversión en el nuevo emisario submarino, que dispondrá de tres kilómetros y medio para canalizar las aguas dulces, será de 12 millones de euros.

Así lo anunció esta mañana la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, quien acompañada de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, participó en la reunión de la Mesa del saneamiento de la ría de Pontevedra, en la que estuvieron presentes los representantes de los concellos de Pontevedra, Poio y Marín, y a las cofradías de Raxó, Lourizán y Pontevedra, además de la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, y la directora del Intecmar, Covadonga Salgado.

En total, para la ampliación de la depuradora se invertirán 50 millones de euros y, según anunció Ethel Vázquez, será a lo largo de la próxima semana cuando la Xunta de Galicia iniciará los trámites ambientales para tener las garantías "absolutas" del cumplimento que la normativa europea requiere.

La conselleira destacó que la actuación "estará totalmente integrada na paisaxe, se realizará coas últimas tecnoloxías e a liña de actuación está definida e consensuada coa Unión Europea". Para Vázquez, "o saneamento da ría ten que estar por riba de calquera interese político" e indicó que "o que debemos facer, por responsabilidade, é avanzar na ampliación da depuradora na que actuaremos cun bombeo de cocheras, onde temos previsto eliminar os verquidos".

Asimismo, la responsable del departamento de Infraestruturas e Mobilidade aseguró que está "convencida" de que en el plazo de un año "veremos grandes resultados" en materia de saneamiento en la ría de Pontevedra.

Si bien Ethel Vázquez aseguró que no detectó "oposición" a la ampliación de la depuradora en el encuentro mantenido con todas las partes implicadas, la concelleira del Ciclo da Auga de Pontevedra, Carme da Silva, no comparte esta opinión. La representante del Concello pontevedrés comentó que "non nos achegaron información técnica e ensinóusenos un power point cuns gráficos, nada máis, responsabilizándose novamente ao Concello de Pontevedra, que ten feito un investimento millonario en saneamento e as augas pluviais e fecais separadas. Co cal, non se nos dixo nada novo".

A las puertas de la reunión se quedaron representantes de la Plataforma Non á ampliación y de la Asociación de vecinos de "Estriceres", a quienes no se les permitió participar en la reunión de la Mesa del saneamiento y manifestar su posicionamiento sobre el plan previsto por la Administración autonómica. A este respecto, la conselleira Ethel Vázquez se comprometió a mantener una reunión con ellos próximamente.