Esta fin de semana (5-6 de outubro) comezan de novo as aulas de lectura de textos teatrais impartidas para a Asociación Queremos Galego Marín polo dramaturgo e director de teatro Zé Paredes. As sesións do grupo xuvenil serán os sábados de 11.00 a 12.30, mentres que o de adultos se realizará os domingos de 18.00 a 19.30 horas.