La CIG exige mediciones de gas radón en sedes judiciales tras varios casos de cáncer

El sector de Xustiza de la CIG acaba de solicitar una convocatoria urgente de la Mesa de Saúde Laboral dependiente de la dirección xeral de Xustiza con el fin de que se fije una programación con los gabinetes de prevención para llevar a cabo mediciones de gas radón en distintas sedes judiciales de la provincia de Pontevedra, tal y como exigen, dicen, la normativa.

La petición se formula a raíz de la "preocupación existente" en la central sindical y concretamente en el sector de la administración de justicia tras la "aparición de determinados casos de cancro de pulmón que poderían estar relacionados coa existencia de radón nas dependencias xudiciais".

Ínfimo coste

Desde esta central sindical explican que "dado o ínfimo custe das analíticas a levar a cabo polo Laboratorio de Radón de Galicia (96 euros por cada dous medidores pasivos) entendemos que non se pode adiar máis a medida do nivel de dito gas, empezando as mesmas nesta provincia polas dependencias do xulgado de primeira instancia número 14 de Vigo e tamén no semisoto das dependencias da Audiencia Provincial de Pontevedra". Y es que desde la CIG advierten de que la celeridad es necesaria puesto que las medidas a llevar a cabo para un correcto tratamiento requieren en algunos casos inversiones que, en la función pública, "sempre están supeditados aos orzamentos anuais que empezaron a xestionarse para o 2020 o pasado 6 de xuño de 2019, polo que canto antes tome a administración autonómica conciencia deste problema antes poderán ser atalladas as consecuencias que poden ter para a saúde dos e das traballadoras da administración de Xustiza en Galicia".