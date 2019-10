Fin de semana para cerveceros

La plaza de España acogerá a partir de mañana la primera edición de Pontebirra, una cita con la cerveza artesana que convocará a marcas gallegas, del Bierzo y Madrid. Durante todo el fin de semana podrán degustarse en este festival cerca de 90 marcas, algunas realizadas a partir de castañas, miel, licor café etc.

La idea es ofertar "una amplia variedad de estilos, no es una fiesta de ofertar mucho alcohol sino de catar, degustar, hacer un maridaje y probar cosas distintas que normalmente no pueden encontrar", señala la organización.

Así, los curiosos podrán saborear cervezas como la realizada con agua de mar, una opción que "no gusta a todo el mundo pero llama la atención al que busca algo diferente", indica Esteban Loureiro, al frente de la organización. Éste apunta a mayores a otras opciones como las bebidas artesanas elaboradas con pimientos porque "en la cerveza no hay nada escrito, las hay con chiles mexicanos, ahumadas, picantes? Tenemos cosas muy raras y no para todos los gustos".

Se servirán cervezas contundentes de hasta 13 grados y también rubias muy ligeras, de solo 3 grados, según avanzaron el organizador y también Lois Alfaya y Anxo Puime, de Cerveza Nasa y Cervezas Silvestres, dos de las marcas pontevedresas presentes en esta primera edición del festival cervecero.

Los precios parten de 2 o 2,5 euros y rondan los 3 en el caso de las propuestas más raras o de barrica, una oferta popular con la que se busca captar al numeroso público de la cerveza artesana, cada vez más de moda. "Lo está y mucho", reconocen desde la organización, que constata que solo en Galicia están activas más de 50 marcas "y subiendo".

Siete foodtrucks ofrecerán crepes, salchichas alemanas, hamburguesas etc para acompañar las cervezas y la feria abrirá mañana de 6 de la tarde a medianoche y a partir del viernes (es decir durante todo el fin de semana) desde el mediodía a las 12 de la noche.

La mayor parte de los cerveceros que estarán presentes en Pontebirra proceden de localidades como Cangas, Pontevedra, Poio o Nigrán. "Más del 50% son de Pontevedra, que es importantísimo porque es la provincia gallega con más cerveceros", señala Esteban Loureiro.

A mayores de los 13 estands de marcas artesanas y las foodtrucks, están programados talleres infantiles. Esta propuesta para los más pequeños fue especialmente elogiada por la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, en la presentación de Pontebirra.

También Esteban Loureiro incide en el carácter familiar de la fiesta. "No es un festival solo de cerveza popular al uso, sino que tendremos juegos populares para niños, talleres, música en directo todos los días... Y lo importante es que no hay reventa: todo el mundo que vende es fabricante".