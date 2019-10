El PP traslada las denuncias vecinales por las obras en A Seara

La concejala del PP de Poio Rocío Cochón trasladó ayer, durante la comisión informativa de Urbanismo, las denuncias de los residentes de A Seara por las inundaciones y otros problemas derivados de las obras de humanización que está llevando a cabo el Concello en la zona. Cochón tambén solicitó conocer el motivo de la paralización de la obra, ya que, según los vecinos, las actuaciones llevan dos semanas "plantadas" y sin atisbo de movimiento, y exigió conocer los planes del gobierno municipal para el lugar: "Cando se van repoñer os servizos, se se van substituir as tubaxes ou se van deixar as que están, se se vai poñer un sistema de separativas...", señaló y advirtió a los responsables municipales que "os veciños esixen respostas e solucións".

Cochón recordó que esta es la tercera denuncia en menos de tres meses por los problemas derivados de esta obra: "O 16 de xullo trasladamos a preocupación e as dúbidas dos veciños pola execución da obra, o 13 de agosto denunciamos as inundacións producidas pola mesma nas que tivo que intervir Protección Civil, e agora temos que volver denunciar o que están a sufrir os veciños", lamentó la popular, que recalcó que "as obras dos tres alcaldes, lonxe de solucionar os problemas da veciñanza, o que fan é fabricar problemas novos".