La Junta Local de Seguridad acuerda reforzar la vigilancia en los accesos a O Vao

La Guardia Civil y la Policía Local reforzarán la vigilancia en los accesos del poblado chabolista de O Vao, según se ratificó ayer en la reunión de la Junta Local de Seguridad del Concello de Poio que presidió la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, acompañada por el alcalde, Luciano Sobral, y el Coronel Xefe Provincial de la Guardia Civil, Simón Venzal.

Larriba quiso hacer un especial seguimiento a la situación de la seguridad que ha preocupado a algunos colectivos vecinales en este último mes, relacionado con el tránsito de personas toxicómanas. Hay que recordar que la subdelegada ya se reunió con los representantes del colectivo de vecinos de los barrios de A Caeira y Boavista para escuchar de primera mano sus demandas y preocupaciones. Por este motivo se puso en marcha un trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la Policía Local de Poio. Precisamente Larriba adelantó la posibilidad de continuar con actuaciones conjuntas entre estos dos cuerpos de seguridad llegando a exponer la iniciativa de mantener patrullas conjuntas.

La subdelegada del Gobierno quiso expresar su sensibilidad con las preocupaciones vecinales, aunque también quiso exponer una reflexión sobre eso, en cuanto a que "esta situación non se basa nun incremento no número de toxicómanos na zona, tampouco nun aumento do índice de delitos por parte desta poboación", por lo que apuntó a "un asunto que debe ser tratado desde a seguridade pero tamén como unha problemática sanitaria". Maica Larriba explicó que "esta poboación afectada polo consumo de estupefacientes segue sendo constante, entre 140 a 150 persoas, xa que veñen de diferentes puntos das Rías Baixas, pero ademais da lexítima solicitude de medidas de seguridade, debemos profundar en medidas que conleven solucións sociosanitarias".

Precisamente a este respecto, el alcalde de Poio, Luciano Sobral quiso explicar que "desde o Concello xa se tomaron en conta algunhas das reivindicacións veciñais como o aumento na iluminación pública ou mellora en accesos limpos e sen recunchos que sirvan de agocho no tránsito desde O Vao". Sobral también apoyó las medidas indicadas por la propia subdelegada para iniciar programas de reinserción desde los propios servicios sociales de la localidad.

Buen nivel de seguridad

Además de este asunto puntual en los accesos al poblado chabolista de O Vao, el Concello de Poio en su conjunto cuenta con un buen nivel de seguridad, consiguiendo una línea de descenso en cuanto a datos de infracciones penales en comparación con 2018.

Respecto a eso, cabe destacar que los delitos contra el patrimonio siguen siendo los más importantes, vinculados con las estafas por internet, que son los que aumentan sobre otras modalidades. Larriba quiso destacar que "os índices de seguridade en Poio son moi positivos, sendo a media de delitos baixa en relación á media nacional e na liña que se segue en toda a nosa provincia".