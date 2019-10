Los socialistas exigen a la Xunta que no deposite "lodos" del Lérez en Sálvora

La Xunta asegura que no existe opción para el punto de depósito.

La Xunta asegura que no existe opción para el punto de depósito.

La parlamentaria socialista Patricia Vilán exigió ayer al Gobierno gallego que paralice el depósito de lodos del Lérez y del fondo de la ría de Pontevedra en la Illa de Sálvora. Vilán presentó ayer en el Parlamento una pregunta oral en Comisión en la que recordó que "a zona protexida ten acumulado nos últimos 10 anos non menos de dous millóns de metros cúbicos de residuos", según indican los estudios oficiales.

Patricia Vilán apuntó que la Xunta de Galicia "estivo situando lodos dragados do fondo da ría a apenas dous millas da franxa de protección da Illa de Sálvora, que é unha zona de especial protección dos valores naturais, de especial protección para as aves, de especial conservación e Ben de Interese Cultural coa categoría de paisaxe protexida", señaló la parlamentaria socialista.

Asimismo, la portavoz del PSdG-PSOE incidió en que "a preocupación veciñal e dos patróns maiores da Ría de Arousa, encabezados polas confrarías de Ribeira e Aguiño, é grande, diante das consecuencias da montaña de sedimentos que xa existe". Según explicó Vilán, el deposito de los áridos dragados del Lérez "provoca o enturbamento das augas, ademais do perigo que suporía a presenza de elementos contaminantes dada a orixe urbana e industrial dos lodos que se guindarían na contorna da Illa".

Por su parte, la Xunta avala que los depósitos que se extraerán de los fondos del Lérez son inocuos, pues "as análises realizadas dos áridos non posúen carga contaminante, polo que esta actuación non ten ningún tipo de impacto desde o punto de vista medioambiental". Así lo manifestó la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas.

La representante del ente público aseguró que todo el proceso administrativo para ejecutar este proyecto "cumpre estritamente coas normativas vixentes, tanto nacionais como internacionais, polo que conta con todas as garantías". Según la Xunta, el punto de depósito "non conta cunha alternativa ao sur e a existente máis ao norte faría inviable a execución do proxecto".