El PP pedirá en la Comisión de Deportes la mejora de los baños en A Seca

El concejal del PP Tucho Muíños quiso mostrar el respaldo de su partido a las nuevas instalaciones de A Seca, con el recién estrenado e inaugurado césped de hierba sintética y, al mismo tiempo, que solicitarán en la próxima Comisión de Deportes la construcción de unos baños acorde a las citadas instalaciones.

"Estamos contentos co novo terreo de xogo do campo de fútbol da Seca. O que non é normal e que este campo de fútbol non teña baños en condicións e un exemplo é que o mesmo día da inauguración a xente que quería ir a un baño tiña que atravesar a cantina do campo de fútbol e utilizar os baños do pavillón", explicó Tucho Muíños.