La plataforma de Lourizán rechaza la ampliación de la EDAR y el campo de fútbol

La Plataforma Non á Ampliación manifestó ayer su rechazo a la propuesta de la Xunta de Galicia de la ampliación de la depuradora y construcción de un campo de fútbol por ser contraria "a dereito" y también expresó su malestar ante algunas de las declaraciones políticas de los portavoces locales.

Integrantes del colectivo vecinal recordaron que "neste lugar xa había un campo de fútbol que foi desmantelado porque a xustiza o declarou ilegal e non legalizable", indicaron.

En opinión de los portavoces de la plataforma, el hecho de que la Xunta de Galicia realice esta propuesta y que determinados políticos locales se pronuncien a favor, solo tiene dos motivos: "que descoñezan a lei, o cal sería lamentable, ou que queiran saltarse a lei, como xa teñen feito outras veces, o que sería aínda máis lamentable", apuntaron.

Con respecto al posicionamiento de los portavoces locales de las diferentes agrupaciones políticas, la Plataforma Non á Ampliación se mostró especialmente crítica con el popular Rafa Domínguez, explicando que "Domínguez tan só se reúne cos representantes do seu partido na parroquia, nun claro exercicio de caciquismo do máis rancio, e pretende facer crer que se reúne con toda a veciñanza. Non se pode calificar máis que como un farsante".

Asimismo, los portavoces de la plataforma exigieron al Gobierno autonómico que cumpla la ley y que "non enganen á cidadanía con propostas contrarias a dereito".