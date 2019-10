Manuel Pérez será o responsable de explicar nas charlas as solucións ás que a poboación pode acollerse para aforrar no consumo.

-Cal é o principal obxectivo destas charlas informativas?

-A idea é que as persoas que acudan non só marchen para casa sabendo como reclamar ante algunha incidencia, senón que leven tamén a noción do que é a electricidade, o que supón a súa factura e de que maneira poden chegar a ser produtores da súa propia enerxía.

-Con respecto ao aforro enerxético ou á produción de enerxía propia, a sociedade ten suficiente información ou está algo perdida?

-Un dos principais problemas como consumidores en xeral é que adolecemos de ter información ata que nos toca no peto. Non revisamos consumos ata que nos chega a factura ou nos acontece unha incidencia, e coñecer os nosos dereitos é o paso primordial para poder defendelos.

-Cales son as principais queixas das e dos consumidores pontevedreses?

-Segundo os nosos datos estatísticos, as de telefonía e as eléctricas lideran as queixas, seguidas de cuestiones bancarias. E coa suba da luz que se vén anunciando, este tema é algo que cada vez está preocupando máis.