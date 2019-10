John Mayall celebra en Pontevedra sus 85 años con la gira "85th Anniversary Tour"

Afundación, la Obra Social de Abanca, acogerá el concierto de una de las leyendas del blues, John Mayall, en su gira de celebración de sus 85 años. El evento tendrá lugar en el auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra el sábado 5 de octubre, a las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web Ataquilla.com.

Durante 50 años, John Mayall fue un pionero del blues, con el merecido título del "Padrino del Blues británico". Su fama se extendió al formar la banda The Bluesbreakers, por la que pasaron, entre otros, Mick Taylor, Peter Green o Eric Clapton. En 2013, John firmó un contrato con Forty Below Records, la discográfica de Eric Corne, y desde entonces experimentó un auténtico renacimiento artístico, que incluyó su ingreso en el Blues Hall of Hambre en 2015. El 22 de febrero de este año, estrenó Nobody Told Me, su más reciente álbum de estudio. El disco incluye una extensa lista de artistas invidados.