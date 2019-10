El Concello recurre para echar de O Burgo a la gasolinera y a un transformador

El Concello de Pontevedra ha presentado alegaciones al recurso de Repsol para continuar en los terrenos que ocupa en O Burgo, después de que Costas haya rechazado la ampliación de la concesión. También recurre la permanencia de un transformador de Fenosa ante el pabellón de deportes.

En ambos casos se une al posicionamiento de Costas que entiende que no están en lugares idóneos para instalaciones industriales y que se encuentran fuera de ordenación urbanística.

Además, en el caso de la gasolinera de O Burgo se está recuperando la zona para el disfrute de la ciudadanía, con la restauración del puente de Burgo y la puesta en valor del camino portugués a Santiago.

El gobierno local coincide con Costas en que estas instalaciones pueden tener una ubicación alternativa sin ocupar el dominio público marítimo terrestre.

Repsol

En el recurso ante Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, para la ocupación de una parcela de 945 metros cuadrados, expone que no procede el otorgamiento de la prórroga solicitada, porque "la ocupación solicitada no cumple con lo establecido en el Reglamento General de Costas, puesto que tiene un uso que no presta un servicio que por sus características deba ocupar dominio público marítimo terrestre y podría tener una ubicación alternativa fuera del mismo". En este argumento coincide con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.

Se trata, expone de una instalación que no puede tener "una ubicación alternativa" fuera del dominio público marítimo terrestre, y que además "debe tenerla; ya que, como reconoce la misma Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, existen evidencias de contaminación del establecimiento de la estación de servicio", que sin duda provoca perjuicios ambientales al río y a la ría de Pontevedra y determinan la improcedencia de acceder a la prórroga".

Por otra parte expone argumentos urbanísticos, ya que la propia normativa municipal establece en la que la gasolinera se encuentra en fuera de ordenación, al emplazarse en una parcela destinada a espacio libre público, según el Plan General de Ordenación Urbana.

Este plan contiene una regulación de las gasolineras que aboga por su desplazamiento fuera de las zonas residenciales, con prohibición expresa de que se instalen en la zona central.

Para finalizar, el recurso incide en que la gasolinera se encuentra en la cabecera norte del Puente del Burgo, por la que discurre el camino Portugués a Santiago, declarado BIC y que al mismo tiempo cuenta con una protección específica de carácter monumental en el catálogo del Plan especial de protección, reforma interior y conservación artística del conjunto histórico de Pontevedra, aprobado por la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental.