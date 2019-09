"El Xacobeo 2021 será un punto de inflexión"

- Cuando llegue el final del mandato, ¿qué legado espera dejar en Pontevedra?

- A nivel de mi concejalía, que las obligaciones que adquirimos con los clubes deportivos estén al día, que las subvenciones se vayan pagando año a año, que los clubes tengan unas instalaciones dignas para hacer su trabajo, que la actividad física entre los ciudadanos que no estén organizados a través de clubes se haya incrementado, esa será una verdadera obsesión para este departamento. También completar el mapa de infraestructuras con un nuevo pabellón, los campos de fútbol que aún quedan por hacer, mejorar las instalaciones que ya tenemos. Y en el resto de las concejalías que tenemos los socialistas evidentemente la política social es un elemento fundamental, esperemos que la visión que tenemos de la política social impregne a la sociedad, el desarrollo sostenible, la recuperación de espacios para el ocio de los ciudadanos, la promoción económica y el turismo, que son elementos fundamentales. En este sentido se pretende hacer un importante trabajo respecto al Xacobeo del año 2021, queremos que marque un punto de inflexión. Entendemos que el Camino de Santiago es un referente turístico y que todavía no hemos explotado lo suficiente, no hemos entendido todavía toda su potencialidad y ahora queremos lograrlo.