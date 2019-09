jeanne picard "Ahora el nuevo gran problema son las distracciones por contestar al WhatsApp"

STOP Accidentes cumplirá el próximo año su 20 aniversario. Su presidenta en Galicia, Jeanne Picard, reconoce que la mejor celebración sería que el colectivo no tuviese que existir, "que desapareciésemos porque lo hemos conseguido".

- Las estadísticas hablan de una reducción en los accidentes y víctimas. ¿Satisfacción en STOP Accidentes?

- Lo valoramos de forma positiva. Reducir la siniestralidad y la mortalidad es salvar vida. Lo que pasa siempre es que una vida que se puede evitar que se vaya siempre suma.

- ¿A qué cree que se debe esta reducción? ¿Se están tomando las medidas adecuadas?

- Sí. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retomado un poco las campañas y la vigilancia y eso es, por desgracia, lo que funciona: el control y la sanción. Si no vemos el control pensamos que las normas no son para nosotros.

- ¿Qué es lo que todavía queda pendiente?

- Bueno, está claro que la velocidad, el alcohol, las drogas... siguen siendo un gran problema. Pero a ellas hay que añadir ahora uno nuevo, que son las distracciones de los conductores por contestar el teléfono móvil, sobre todo el WhatsApp. Esto es muy difícil de comprender. ¿Cómo somos capaces de hacer algo así cuando estamos conduciendo?

- ¿Es un problema de detección de este tipo de comportamientos?

- Es muy difícil de controlar, porque no es evidente como con un control de alcoholemia, por ejemplo. Hay que seguir insistiendo y hacer campañas, así como tecnología que impida su funcionamiento. Si el avión no despega si no ponemos el móvil en "modo avión", ¿por qué no lo hacemos cuando estamos en la carretera? Somos miles de personas las que estamos circulando a la vez.

- La DGT inicia este lunes una campaña especial sobre el uso del cinturón de seguridad. ¿Aún es necesario advertir a la gente sobre el riesgo de no ponerlo al volante?

- Pues sí, y es algo que no puedo entender. Tantos años siendo algo obligatorio y que todavía haya gente que fallece por culpa de no llevarlo... No se entiende. Hay falta de concienciación. La educación es algo que tenemos pendiente. No solo como una asignatura, sino también en la familia, ya que son comportamientos de ciudadanía, al fin y al cabo. No hay conciencia del riesgo, es algo que no se interioriza.

- De hecho, STOP Accidentes organiza numerosas charlas y actos en centros educativos...

- Hacemos todo lo que podemos porque no hay una obligatoriedad. En educación debería ser una asignatura transversal, que cualquier profesor de matemáticas, de lengua, de filosofía, de dibujo... pueda hablar de seguridad vial.

- ¿Existe una idiosincrasia de la actitud de los gallegos al volante?

- No creo que los gallegos sean mejores ni peores en este sentido. El problema de Galicia es la dispersión: muchas carreteras secundarias, mucha gente mayor conduciendo... Tenemos una geografía complicada.

- La ciudad de Pontevedra ha sido premiada en múltiples ocasiones por su modelo de ciudad. ¿Todas las urbes deberían imitarla?

- Hemos apoyado el modelo pontevedrés desde el principio. Esto es voluntad política de dar prioridad al peatón y a las personas mayores. Se ha logrado cambiar la ciudad, que es para el peatón, no para los coches circulando.