Los hospitaleros proponen que los peregrinos puedan dormir hasta dos días en el albergue

Los hospitaleros del Camino Portugués de Santiago proponen que los peregrinos puedan pernoctar hasta dos noches en el mismo albergue público. El objetivo es facilitar al caminante la opción de conocer la zona con más tiempo y que no solo la pueda visitar en una sola jornada, en el tiempo que les lleva atravesar la localidad. Así se propuso en el XVIII Encontro de Hospitaleiros e Hospitaleiras do Camiño Portugués de Santiago, celebrado ayer en Pontevedra.

El acto contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, de la concejala de Promoción Económica e Turismo, Gloria Blanco, así como del exconselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, Víctor Vázquez Portomeñe, impulsor del plan Xacobeo, entre otros.

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués a Santiago, Celestino Lores, explica que en estos momentos el peregrino solo puede dormir una noche en el albergue. Allí llega al finalizar una jornada de camino, descansa, y conoce la ciudad solo mientras la atraviesa al día siguiente, para continuar su viaje hacia Santiago de Compostela.

Con la nueva propuesta, el peregrino que así lo desee puede quedarse en el albergue público hasta dos noches, con lo que dispondrá de más tiempo para conocer la ciudad o aquellas zonas próximas que más le interesen.

"Sin desvirtuar el espíritu"

En todo caso, el portavoz de los hospitaleros de Pontevedra matizó que esa medida no puede desvirtuar el sentido del Camino de Santiago, "para que no pierda su espíritu, para que los peregrinos sigan siendo peregrinos y que esto no se reduzca a una cuestión turística; que también está muy bien, pero hay que respetar la esencia del Camino", explicó el anfitrión de las jornadas.

En esta XVIII edición del Encontro de Hospitaleiros e Hospitaleiras do Camiño Portugués se celebran los primeros 20 años de la creación del albergue de Pontevedra. En la jornada de trabajo se recordó la efemérides y el director de Relaciones con las asociaciones del Xacobeo habló de la ampliación prevista en el albergue de Pontevedra y de las inversiones previstas en el camino portugués.

El proyecto de ampliación del refugio se encuentra ahora en su fase inicial y la Asociación de Amigos del Camino Portugués a Santiago confía en que la próxima Semana Santa pueda estar ya en funcionamiento. Los trabajos consistirán básicamente en derribar el almacén actual para ampliar la hospedería.

El encuentro también contó con la participación de hosteleiros portugueses y de los representantes de los albergues privados "con los que hay muy buena relación", indicó el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Portugués a Santiago, Celestino Lores.

En todo caso el colectivo público anima a la iniciativa privada "que intervenga, que haga cosas, porque el Camino Portugués va a seguir creciendo y eso es bueno para el Camino y para la ciudad", indicó Celestino Lores.

Los hosteleros agradecieron la asistencia del exconselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia Víctor Vázquez Portomeñe, quien fue el principal impulsor del nuevo renacer del Camino de Santiago con el plan del Xacobeo 93. La agrupación pontevedresa nació en ese momento.