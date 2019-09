La Vicerretoría del campus de Pontevedra dio la bienvenida a los alumnos del Programa Universitario para Mayores, que este año podrán acceder a una serie de materias y actividades que el organismo ha programado especialmente para este alumnado. En este nuevo ciclo, el número de matriculados se ha duplicado, en referencia al curso pasado, lo que suma un total del 102 inscritos. Desde la universidad destacan la importancia de este programa, que pone todos los medios posibles para que la formación siga siendo un pilar fundamental más allá de los 55 años.

"Nunca é tarde para formarse" es el lema del Programa Universitario para Mayores ( PUM), una iniciativa formativa para mayores de 55 años que este curso contará con 102 alumnos y alumnas en el campus pontevedrés. Un total de 83 de estos alumnos y alumnas sénior cursarán el ciclo intensivo, que agrupa un programa de materias específicas para este colectivo, mientras que otras 19 participarán en el ciclo integrado, en el que pueden cursar materias de los diferentes grados.

La sede de la Vicerrectoría acogió este viernes un acto de bienvenida en el que el alumnado sénior, pudo conocer la oferta formativa y cultural que la institución. En este acto, el coordinador del Programa de Mayores , Iván Martínez, puso enrelieve la "buena aceptación" que recibió esta iniciativa formativa, que incorpora 27 nuevos alumnos y alumnas a su ciclo intensivo, "más del doble" que el curso anterior.

Acto de bienvenida

Este acto de bienvenida fue presidido por el vicerrector del campus, Jorge Soto, quien recordó al alumnado sénior que ya son "parte de una universidad abierta, moderna y de futuro". En ese sentido, Soto puso de relieve "la fuerte apuesta del equipo de gobierno" de la institución académica por el PUM, e invitó al alumnado a participar en las "numerosas actividades culturales, deportivas o formativas" que se desarrollan en el campus.

Él acto contó con la participación del director del área de Cultura, Educativa y de Integración del campus, Manuel Morquecho, así como de la directora de su biblioteca central, Laura González. Completó la ronda de intervenciones el presidente de la asociación de alumnado sénior del campus ASAEX, Miguel Ángel Yebra.

Entre los nuevos alumnos que se incorporan, se encuentra Enrique Nartallo, que cursará las materias de historia de Galicia y de Pontevedra, y la vez acudirá a cursos de filosofía y ajedrez, una de las nuevas materias que se suma en este curso al programa. "Creo que es una manera estupenda de ocupar el tiempo", destaca este alumno, que decidió matricularse "por inquietud y también porque mis hijas me animaron mucho a hacerlo". También comienza el ciclo integrado Isabel Alonso, que reconoce que se matriculó al no poder estudiar de joven, "me parece interesante todo lo que sea estudiar o activar el cerebro", añade esta alumna, quien por otra parte echa en falta "una materia relacionada con la literatura, que es lo que más me gusta".

Asimismo, el acto contó también con la presencia de alumnos del ciclo integrado como José Luis Fernández, titulado en Magisterio y que combinará este año materias de los dos ciclos. "Voy jugando con las dos cosas y cogiendo aquello que me apetece hacer", explica este alumno, que el pasado curso compartió ya aula y grupos de trabajo con el alumnado de grado "y la verdad es que la experiencia estuvo muy bien". Tras el acto varias nuevas alumnas confesaron que se habían animado gracias la motivación de amigas que ya cursan este tipo de estudios.