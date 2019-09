Harina Blanca, nuestra escuela de hostelería de Vigo, inicia nuevos cursos

La Escuela de Hostelería Harina Blanca de Vigo, que dirige Elena Zulueta, inicia a mediados de octubre nuevos cursos con gran salida profesional.

- ¿Cuáles son los nuevos cursos que se inician a mediados de octubre?

Cocinero Profesional, Ayudante de Cocina, Repostería, Camareros, Curso intensivo de Cocina Básica y Cocina Vegetariana y Vegana. Todos son prácticos. Nuestros alumnos no tienen que tomar apuntes, solo atender a las explicaciones de sus profesores y cocinar, cocinar y cocinar. Y una cosa muy importante para nuestros lectores es que en Harina Blanca colocamos al 100% de nuestros alumnos aprobados.

- ¿Cuál es la formación del profesorado en Harina Blanca?

Todos los profesores tienen gran experiencia laboral y docente, además de titulación superior.

- ¿Ofrecen cursos subvencionados por organismos públicos?

Sí, los de certificado de pro fesionalidad y otros del fondo social europeo. La Xunta en este campo no hace nada por ayudar a las personas que lo necesitan, es triste, pero es la realidad. En mis 31 años de experiencia he visto mucha demanda de cursos por parte de la gente y muy poca ayuda estatal o cursos a la baja, donde lo que se valora es el precio más bajo y no la calidad del mismo ni la profesionalidad del centro.

- ¿Qué atención proporciona la escuela a sus alumnos?

Nuestra atención es de por vida. Tienen clases particulares sin coste alguno si las necesitan y tutorías fuera de horario escolar, son tutelados individualmente por el profesorado del centro. Nuestros grupos son reducidos y siempre hay en el aula un mínimo de dos profesores. Al finalizar los estudios les buscamos trabajo bien remunerado y nos tienen a su disposición de por vida. Lo que más nos enorgullece de nuestro trabajo es que alumnos que estudiaron con nosotros hace más de 20 años se pasan por la Escuela, bien para saludarnos o, algunas veces, para que le consigamos un nuevo trabajo, a veces para cambiar de tipo de cocina y otras para aprender nuevas técnicas que complementen todo su trabajo anterior.

- ¿De verdad les garantizan una salida laboral?

Si, a todos los que superan nuestros cursos y en ello va nuestro prestigio y seriedad. Hay una gran demanda y trabajamos con muchas empresas del sector, el futuro lo tienen garantizado.

- ¿Dónde podemos encontrarlos?

En Ctra. Vieja de Madrid 74 36214 Vigo. Teléfonos: 986264822 , 666398798, www.harinablanca.com.