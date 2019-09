El Concello prohíbe los chorreos de arena y agua a presión en los cementerios

El Concello de Marín informa, a través de un bando municipal, de las diversas pautas de comportamiento y acondicionamiento de nichos y panteones que el vecindario debe adoptar de cara a la celebración del Día de Difuntos. Por estar protegidos por Patrimonio, estarán prohibidas una serie de técnicas de cara a las labores de limpieza que pueden afectar a la integridad de las edificaciones.

Concretamente, para la retirada de polvo o basura que esté depositado en los nichos o en los panteones, pero que no esté fuertemente adherido, no hará falta pedir una autorización previa, siempre y cuando no se requiera de medidas auxiliares que puedan comprometer la integridad del soporte.

Por otra parte, en cuanto a la limpieza estarán prohibidos los chorreos de arena sobre las fábricas de piedra vista y los chorreos de agua a presión. En caso de querer llevar a cabo alguna de estas acciones, los propietarios de los nichos deberán pedir una autorización a la Consellería de Cultura.

Los propietarios de los panteones deberán proceder antes de la llegada del Día de Difuntos a la limpieza de los terrenos, sepulturas y nichos y al pintado de los panteones para que se encuentren en las debidas condiciones estéticas y de armonización con el resto del entorno. Antes de iniciar los trabajos, deberán poner en conocimiento del personal encargado del cementerio las actuaciones que se pretenden llevar a cabo.