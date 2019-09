El Pleno aprueba aplicar bonificaciones sobre el IBI

El Concello de Poio aprobó ayer el inicio del proceso de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), con la finalidad de incluir la aplicación de bonificaciones potestativas, en base al nivel de ingresos. En este sentido, se prevé que, con los plazos que supone la tramitación de la modificación, pueda entrar en vigor a principios de 2020.

Así se acordó en la sesión del Pleno municipal, celebrada ayer, y en el que destacaban tres mociones presentadas por el Partido Popular, entre ellas una que proponía la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI y la rebaja del tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza urbana del 0,47% al 0,43%.

El Concello considera que el IBI es un impuesto "xusto" en el sentido de que permite que la tributación se haga en función del valor del capital inmobiliario o, en otras palabras, quien más tiene más paga. Atendiendo a los límites que marca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el gobierno municipal recuerda que Poio "ten un tipo impositivo do 0.47%, só 7 centésimas por riba do mínimo establecido pola lei".

En cuanto a la regularización catastral, el Concello apunta que en los últimos 24 años se llevaron a cabo cuatro y explica que se realizan periódicamente para actualizar el padrón con los nuevos inmuebles que no se dieron de alta o con las reformas realizadas en los mismos, con el fin de evitar bolsas de fraude.

Plenos en streaming

Por otra parte, el Concello de Poio comenzará a retransmitir los plenos municipales. Según explicó el propio gobierno local, "as sesións, que son de carácter público, poderán seguirse en directo por streaming e consultarse na mediateca da web municipal que conterá o histórico das sesións celebradas. O acordo, que foi aprobado por unanimidade de todos os grupos da corporación municipal, adoptouse en febreiro de 2018. No entanto, debido ao estudo e valoración das diferentes propostas e alternativas que mellor se axusten ás condicións do salón de plenos da casa consistorial, así como o encaixe do custe que suporá a implantación deste novo servizo e que non estaba previsto no actual orzamento municipal fai que a posta en funcionamento non comezará ata o vindeiro ano".