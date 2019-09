La Briat instruye en combate en zonas boscosas a unidades del Ejército de Tierra

Desde el pasado 21 y hasta el 27 de septiembre se está llevando a cabo en el Campo de Maniobras y Tiro de Parga (Lugo), un ejercicio TtT (Train the Trainers) en el que se imparten unas jornadas para formar a cuadros de mando, jefes de sección y pelotón, en el combate en zonas boscosas, Fight in Woods and Forest (FIWAF según sus siglas en inglés).

El Batallón de Infantería Motorizada "Zamora" I/29, perteneciente a la Brigada "Galicia" VII (BRILAT), como unidad de referencia en la preparación de la Fuerza Terrestre en estas capacidades es el encargado de dirigir el desarrollo de las jornadas.

El ejercicio tendrá carácter internacional con la participación lógica del Ejército Español que estará representado por miembros de la BRILAT, BRILEG, BRIPAC, MOE, Brigada "Aragon" I, Brigada "Guzmán el Bueno" X, Brigada "Extremadura", XI y Brigada "Guadarrama" XII. La representación internacional será la que aporten los ejércitos de Italia y Portugal.

Los principales objetivos de este ejercicio son proporcionar a los cuadros de mando (jefes de Sección y Pelotón), los conocimientos básicos que les permitan planificar y ejecutar misiones de "combate en zonas de bosque" y capacitarlos para que sean formadores del personal en sus unidades de origen.

Algunas de las muchas actividades que se están realizando son conocer los efectos de municiones y explosivos en este entorno, llevar a cabo prácticas explosivas para lograr efectos útiles en el combate forestal, aplicar técnicas de movimiento y combate con elementos motorizados o realizar una misión de 24 horas en un área boscosa con enemigo simulado (OPFOR), entre otras.