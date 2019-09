Los sindicatos que representan a los funcionarios en la prisión de A Lama se concentraron hoy a las puertas de la prisión coincidiendo con la celebración en el interior del centro penitenciario de los actos institucionales con motivo del día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. La concentración tenía como objetivo visibilizar que todavía está abierto el conflicto que mantienen los trabajadores de instituciones penitenciarias que reclaman la mejorar de las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

Uno de sus caballos de batalla es el déficit de personal que arrastran las plantillas de las prisiones españolas y también la de A Lama. Concretamente, cifran en un 15% de media la carencia de recursos humanos en las prisiones, situación que es de especial dificultad en las áreas de vigilancia de los internos, en donde muy pocos funcionarios tienen que garantizar la seguridad de pabellones con un gran número de internos. Los sindicatos Acaip-UGT, CC OO, CSIF y ATP, vincularon directamente esta falta de personal con un incremento de los incidentes y agresiones que protagonizan los internos, con "más de una agresión diaria de media en el conjunto de los centros penitenciarios". Los trabajadores de prisiones también se quejan de la negativa a que sean "considerados agentes de la autoridad", así como de la alarmante falta de personal sanitario. Acusan, además, a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias de tratar de ignorar el conflicto, así como de la falta de voluntad para abrir un proceso de negociación real. Así las cosas, decidieron concentrarse ante la prisión el día de la Merced para visibilizar esta situación ante la llegada de las distintas autoridades que participaron en el acto.

Entre ellas se encontraba la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, quien no dudó en acercarse a los trabajadores para escuchar sus demandas. Maica Larriba se comprometió ante ellos a dar traslado de estas reivindicaciones a los departamentos administrativos correspondientes. Fuentes sindicales también aseguran que la subdelegada se comprometió a reunirse con ellos para conocer más en profundidad las carencias de personal que padece la prisión.

En lo que tanto los sindicatos como las autoridades estuvieron de acuerdo fue en felicitar a todos los trabajadores del centro penitenciario que recibieron ayer un reconocimiento por sus 25 años de servicio.

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, destacó el trabajo "imprescindible" de todos los funcionarios del centro pontevedrés. "Unha labor que garante o bo desenvolvemento do noso sistema penal, alcanzando os altos cocientes de reinserción social e reeducación" de los internos. Larriba subrayó que A Lama es "un modelo para outros centros a nivel autonómico e nacional, sendo pioneira co seu Módulo Mixto que serviu de exemplo como base de convivencia mediante o respecto mutuo e a igualdade, tanto neste espazo restritivo como para a vida no exterior". Larriba también subrayó la importancia de otros de los aspectos en la actividad diaria del centro como es la formación profesional, "unha oportunidade para aquelas persoas que ingresan en prisión e que, trala súa saída, facilita a súa posibilidade de empregabilidade".