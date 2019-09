La reforma urbana se dirige a San Roque, plaza de Campo da Torre y Monte do Taco

Las próximas obras de reforma urbana proyectadas por el gobierno local se dirigen al barrio de San Roque, ámbito de Monte do Taco y plaza de Campo da Torre. "Son los desafíos inmediatos que nos marcamos", afirmó ayer la portavoz del ejecutivo local Anabel Gulías, al hacer un balance de los cien primeros días de gobierno. La edila nacionalista indicó que "este será el mandato de los barrios" y que así se han iniciado obras en O Burgo, O Gorgullón, Virxe do Camiño, Loureiro Crespo y O Castañal. "Queremos ir más allá en este modelo, que no se acaba sino que se extiende más allá del centro urbano", indicó la edila.

La Concellería de Obras está preparando un plan de actuaciones para este año y los próximos, en el que se incluirán mejoras en el Camino de Santiago -como ya se ha empezado en la zona de O Gorgullón- y para actuar también en el ámbito de Campo da Torre y calles limítrofes.

En noviembre de 2012 se presentó el anterior proyecto de reforma del barrio de San Roque y de la plaza de Campo da Torre. Fue también con un gobierno bipartito BNG-PSOE y el proyecto fue liderado por el entonces concejal socialista de Urbanismo Antón Louro. Aquel plan buscaba "un equilibrio entre el tránsito rodado y el peatonal, con la idea de dar más protagonismo al peatón y a los espacios de convivencia entre residentes y transeúntes".

Se exponía entonces que no se optaba por una prohibición absoluta del tráfico en el barrio, sino por la convivencia con el peatón.

En una reunión del concejal socialista con los vecinos y comerciantes del entorno del Campo da Torre, éstos reclamaron que cualquier reforma que se hiciese en la zona debía mantener las actuales plazas de estacionamiento, al entender que esos usos "son compatibles" con la mejora del recinto, dijo entonces el presidente de la asociación de vecinos San Roque, Sabino Martínez, que hoy continúa al frente del colectivo.

Aquel proyecto de 2012 contaba con un presupuesto de 940.000 euros y abarcaba una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, que englobaría también parte de las calles Víctor Said Armesto y As Corbaceiras. Según el dijo entonces el gobierno local, el tráfico sería completamente reordenado y el Campo da Torre pasaría a ser un "espacio reservado para residentes", dando acceso a garajes y servicios.

Ahora el proyecto dependerá del grupo nacionalista en el gobierno bipartito, con el concejal de Obras Urbanas Demetrio Gómez Xunqueira al frente.