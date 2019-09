PorVir denuncia al gobierno de Campo Lameiro por no facilitar la conciliación

El grupo municipal PorVir de Campo Lameiro ha presentado una queja ante el Valedor do Pobo y el Defensor del Pueblo contra el gobierno municipal. En ella expone que no se facilita la participación ciudadana y la conciliación laboral de todos los asistentes a los plenos municipales. El P estableció la celebración de los plenos el tercer jueves de los meses pares a las 13.00 horas, mientras la propuesta de PorVir fue que se hiciera un viernes a partir de las 21.00 horas o sábado por la mañana. Con ello buscaban que no interfiera en los horarios laborales de los asistentes y vecinos y se fomentase la participación en los plenos. "Consideramos que los argumentos del PP están negando la posibilidad de los vecinos de acudir a los plenos y ser testigos de los debates que decidirán la gestión municipal que les afecta directamente", expresa el grupo. Denuncian también la falta de espíritu democrático, así como que no se les avise de los actos que se celebran en el Concello. "Vemos vulnerados nuestro derecho como concejales de la oposición", explican.