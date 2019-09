Pedaladas acusa a Lores de usar las bicicletas como excusa para los 10 km/h

La Asociación Pedaladas hace una valoración obre la limitación a 10km/h y aclara que en espacios con prioridad peatonal esto es una tendencia en toda España. Por ello coincide en este límite de velocidad cmo una medida de sentido común. Por tro lado recoge las declaraicones de Miguel Anxo Lores de que "nesta ciudad menten máis medo as bicis e os patinetes que os cohces". Arremeten contra el alcalde y recoge datos de la Policiía Local que exponen que de lo 113 heridos que hubo por accidentes en 2016 ninguno fueron por atropello de bicicleta. Por ello pide que no ponga como excusa a los ciclistas. Recuerdan que una bicicleta es un vehículo sin motor, que pesa de 7 a 15 kilos y que "dificilmente ouede hacer daños de gravedad a un humano".

Por ello recomienda al alcalde que no haga "populismo" con los ciclistas para justificar medidas que afectan a todos. Además pide al Concello implantar la Policía Local en bicicleta, para edicar tanto a conductores como a ciclistas en una correcta convivencia y sancionar si es preciso a aquellos que no se comporten en la vía pública. Insta al gobierno local a publicar una Ordenanza de Moilidad Sostenible, ya que la medida de reduccion a 10km/h es, para ellos, insuficiente. Señalan que no se regulan los patinetes eléctricos ni se mejora la seguridad ciclista ni se dota de las facilidades preciss que existen en otros puntos de España. Por último acusa de no aumentar la seguridad ni la buena convivencia de los medios de transporte y que continúa con la ordenanza de 1989.