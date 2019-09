Elecciones generales 10N en Galicia | Beatriz Pino repite como cabeza de cartel de Cs por Pontevedra

La periodista Beatriz Pino repetirá como cabeza de cartel de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Pontevedra, mientras que María Vilas ocupará el puesto de número uno por A Coruña en el que, en las elecciones generales de abril, iba la lucense Marta Rivera de la Cruz.

Vilas, que también fue candidata a la Alcaldía de Santiago en los últimos comicios de mayo, ya había ocupado el escaño en el Congreso de Marta Rivera cuando esta fue designada consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

A la espera de que sean ratificadas en Galicia el conjunto de las listas de Cs en las cuatro provincias, fuentes de la formación naranja consultadas por Europa Press han señalado que ambos nombres han recibido el visto bueno en Madrid.

En las últimas elecciones generales, Ciudadanos consiguió dos escaños en el Congreso de los Diputados, precisamente los correspondientes a las provincias de A Coruña y Pontevedra. Y es que en los comicios de abril se pudieron medir los efectos de la fragmentación del voto en la derecha en Galicia y no solo por el impacto de Cs, sino también por Vox. No en vano, aunque Vox no logró asiento en la Cámara baja por la comunidad, superó los 80.000 votos en su debut con candidaturas en las cuatro provincias gallegas.

Cs quedó fuera en las provincias de Ourense y Lugo, donde fueron cabezas de cartel, respectivamente, Inés Iglesias --profesora titular en la Facultad de Derecho del campus universitario ourensano y magistrada suplente de su Audiencia Provincial--, y José Manuel Blanco, jefe de servicio de Vertidos en el Ministerio de Agricultura.

"A por todas" el 10N

Por su parte, Pino y Vilas ofrecieron en la pasada jornada una rueda de prensa en la que defendieron que, aunque las encuestas no son las más favorables para Cs en el conjunto estatal, hay "optimismo" en Galicia, donde saldrán "a por todas" el próximo 10 de noviembre.

Para lograr "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa", han apelado a superar "el hartazgo" por la situación política y acudir a las urnas.

En una rueda de prensa en Santiago, preguntadas acerca de las expectativas de la formación en la comunidad, Pino señaló que dan por hecho que conservarán los dos escaños logrados en las últimas elecciones generales por las provincias de A Coruña y Pontevedra, y confían en mejorar resultados. De hecho, ha apuntado que en la última cita con las urnas estuvieron "cerca" en Ourense.

"Ojalá podamos sumar más fuerza", manifestó, tras subrayar que saldrán "a ganar" y declararse convencidas de que los gallegos ayudarán a "echar a Sánchez de la Moncloa". "Nuestras expectativas en Galicia son salir a por todas, salir a ganar. Somos la opción para echar a Sánchez, que es sinónimo de fracaso, de ineptitud, nula capacidad de diálogo y negociación", zanjó Pino.