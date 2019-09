Dan comienzo los trabajos de instalación del ascensor del Museo Manuel Torres

El Museo Manuel Torres de Marín contará próximamente con un ascensor que permitirá acceder a todas las personas a sus instalaciones. Según el Concello de Marín, este proyecto "satisfai unha demanda histórica entre a veciñanza, resolvendo unha débeda pendente".

Durante la jornada de ayer dieron comienzo los trabajos en la fachada lateral, donde los operarios estuvieron acompañados en todo momento por el técnico Juan Carlos Castro, de la empresa Anta de Moura, firma encargada del control arqueológico de la actuación.

La Administración local lleva desde el año 2016 trabajando en este proyecto, año en el que se decidió que la estructura del elevador debía ir por fuera, "dado que polo interior non era viable, xa que non se cumpría coa accesibilidade e todas as opcións alternativas son moito máis complexas e custosas", segundo los criterios técnicos.

Durante el proceso de agilización del proyecto, se llevaron a cabo reuniones periódicas con la comunidad de vecinas y vecinos afectada por la construcción del ascensor, explicando el por qué de la decisión técnica de erigirlo por la fachada, con el objetivo de sacar adelante la obra con el consenso total de todas las partes implicadas.

Por otra parte, es necesario destacar que en la sesión plenaria del pasado mes de diciembre, la integración del ascensor en el espacio museístico contó con el voto a favor unánime de toda la Corporación Municipal.

El proyecto, que está ejecutando la empresa Calicanto Obras y Proyectos SL tiene un coste global de 42.063,78 euros (IVA incluido) y cuenta con una aportación económica de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia.

El Concello de Marín estima que la obra de instalación del elevador en el museo no se prolongará más de dos meses.