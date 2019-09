Cubela clama por la igualdad para lograr una sociedad sin "la asfixia de la violencia machista"

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, clamó ayer por la igualdad "para conseguir de manera urgente una sociedad justa, democrática y en la que se mantenga el Estado de Derecho y del Bienestar sin la asfixia irrespirable que nos está causando la violencia machista". "Esta situación, con asesinatos de mujeres cada semana, no se puede soportar ni un minuto más", apuntó el regidor, que exigió "unidad de acción y colaboración por parte de todos, sin exclusiones, para conseguir la igualdad, porque esta lucha no es patrimonio de nadie y no se conseguirá erradicar la lamentable violencia machista sin contar con toda la sociedad".

El alcalde realizó estas manifestaciones en la apertura del I Congreso Provincial de las Asociaciones de Mujeres En Igualdad, que arrancó esta mañana en el Centro Cultural de Cerdedo y que se desarrolló durante toda la jornada con la participación de 150 personas pertenecientes la una treintena de colectivos feministas y defensores de la igualdad de Pontevedra, según informó el propio concello de Cerdedo-Cotobade.

Este cónclave, organizado por Mulleres En Igualdade ( MEI) Cerdedo-Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas bajo la coordinación de su presidenta, Raquel Touriño, contó con un importante respaldo de la Xunta de Galicia con la presencia del vicepresidente, Alfonso Rueda; la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; el director xeral de Gandeiría y ex alcalde de Cerdedo, José Balseiros; la directora xerak de Administración Local, Marta Fernández-Tapias; o el director xeral de Desarrollo Rural, Miguel Ángel Pérez Dubois; entre otros.

El congreso, en cuya mesa de apertura también participó la concejala de Pontevedra Pepa Pardo, y que contó con la presencia de casi todos los miembros del gobierno local de Cerdedo-Cotobade, comenzó con uno emotivo y sentido minuto de silencio en señal de condolencia y dolor por el triple asesinato machista ocurrido esta misma semana en el municipio pontevedrés de Valga.

El vicepresidente de la Xunta, y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, defendió una lucha por la igualdad "de todas y todos sin exclusiones". Rueda recalcó la necesidad de que esta lucha implique a toda la sociedad, desde la educación de los más pequeños, para evitar comportamientos machistas.

El vicepresidente de la Xunta mostró su "dolo y condena" por los últimos crímenes ocurridos en Valga y aseguró que "quien intente sacar ventaja política de este tipo de casos no entendió absolutamente nada". Pepa Pardo, diputada provincial, aseguró que "la igualdad comienza en casa con la educación, continúa en la escuela con la formación y sigue en el ámbito laboral". "No dejéis que os digan que la igualdad es patrimonio solo de unas cuantas, es cosa de todos y solo unidos se poderán dar pasos adelante".