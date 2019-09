Los concellos socialistas de O Salnés van al juzgado a desbloquear la Mancomunidade

Los cinco municipios con gobierno socialista integrados en la Mancomunidade de O Salnés han dado un paso más para tratar de desbloquear la situación en la que se encuentra el ente supramunicipal y voluntario. Esa decisión ha sido la de personarse en el contencioso administrativo en el que se apoya el presidente en funciones, Gonzalo Durán, para impedir la constitución del organismo, una entidad que cambiaría de manos, pasando al Partido Socialista, tras los resultados de las elecciones del pasado mes de mayo. Los municipios con gobiernos socialistas son Vilagarcía, Cambados, O Grove, Meis y A Illa, que actuarán como parte en la causa del recurso interpuesto por un particular y pedirán la anulación de las medidas cautelares solicitadas por el recurrente, con el objetivo de evitar "los perjuicios que puede causar a los municipios integrantes del ente la parálisis a la que está sometida la Mancomunidade por tan largo período de tiempo".

Los dirigentes socialistas han decidido dar este paso tras una consulta legal y jurídica con sus abogados, haciendo efectiva su personación como parte los cinco concellos esta misma semana. Insisten en que la Ley avala la votación secreta de la elección de los representantes del Concello de Meaño a la Mancomunidade, decisión que fue impugnada en los tribunales por un particular y por Independientes de Meaño y que está pendiente de que el juzgado reconozca o descarte una suspensión cautelar. Pese a esto, y "a sabiendas que la resolución del recurso tardaría muchos meses", los concellos socialistas, basándose en el interés general de los nueve miembros de la Mancomunidade, demandarán la anulación de las medidas cautelares para permitir la constitución de un nuevo pleno del ente, advirtiendo de los graves perjuicios que el bloqueo del organismo podría tener para la posible paralización del desarrollo de programas y servicios, así como para la tramitación de nuevas iniciativas de interés para el conjunto de los vecinos.

Los cinco concellos son firmes a la hora de exigir que se dé cumplimiento al mandato democrático de las urnas y rechazan absolutamente la posibilidad de que se mantenga el actual gobierno en funciones hasta la resolución del contencioso, dado que esto "provocaría situaciones tan contradictorias como que siguiesen formando parte de los órganos de gobierno personas que, actualmente, ya no forman parte de ninguna corporación municipal".

No en vano, la Mancomunidade debería haberse constituido el pasado 15 de agosto, fecha en la que finalizaba el plazo para convocar el primer pleno del mandato. Sin embargo, y ante un informe de secretaría, Durán decidió aplazar sine die la convocatoria, a la espera de que exista un pronunciamiento judicial sobre lo ocurrido en el Concello de Meaño. En este, salieron elegidos el alcalde, Carlos Vieitez (PP), el independiente José Manuel Aspérez y, contra todo pronóstico, el socialista Manuel Radío. La elección de este último permite a los socialistas sumar (junto con el resto de formaciones de izquierdas) la mayoría suficiente para arrebatar el ente a los conservadores. Es por ello que el PP abrió un expediente a Vieitez, al que Durán no duda en acusar de tránsfuga y asegurar que cedió la Mancomunidade a cambio de su sueldo y lo hizo "sin dar la cara, con el voto secreto", acción que han impugnado en los tribunales un particular y los Independientes de Meaño.