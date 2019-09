joan marc simon "Compostar forma parte de la nueva educación y es básico"

El movimiento "zero waste", o residuo cero, plantea la necesidad de llevar una vida con hábitos sostenibles. Desde 2011 la organización Zero Waste Europe trabaja para que el líderes locales, empresas, expertos, personas influyentes y otros agentes de cambio trabajen juntos bajo el mismo objetivo: eliminar el desperdicio en nuestra sociedad. Joan Marc Simon es el director ejecutivo de la Zero Waste y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones en el campo del buen gobierno, la nueva economía, la justicia social y el medio ambiente.

-¿Qué destaca de Revitaliza con respecto a otros planes de compostaje?

-En planes de compostaje descentralizado la clave es que el sistema sea bastante integral. Pontevedra forma a los maestros, hace un seguimiento, trabaja con los ayuntamientos y hay una integración tecnológica.

-Puede resultar difícil que se sumen al plan las diferentes generaciones...

-Pero es básico. Mis hijos saben compostar y forma parte de la nueva educación, preguntarse cómo se van a gestionar los recursos localmente. Educar a los mayores es más difícil, pero hay que hacerlo fácil para que colaboren y hay que saber promocionarlo. Hay gente que piensa que compostar es volver hacia atrás, pero es dar un paso hacia adelante. En la mayor parte del mundo la gestión de residuos orgánicos sigue siendo comida para animales, ni siquiera se hace compost. A veces parece que esos mayores se han olvidado de cómo funcionaban las cosas hace 40 o 50 años, y hay que reaprender todo esto.

-¿Qué opina de que Diputación prefiera no incluir a Vigo por su complejidad?

-Vigo como cualquier ciudad densamente poblada necesita otro tipo de gestión. Es normal que no se haya querido integrar en el proyecto tal y como está ahora. Esto no significa que no pueda tener una recogida selectiva de basura orgánica o que en algún sitio pueda haber compostaje descentralizado. En Bruselas tenemos compostaje comunitario con los vecinos, pero también hay la recogida selectiva.

-En el movimiento Zero Waste las empresas tienen mucho que hacer. ¿Están dispuestas?

-Se muestran muy receptivas porque la demanda popular es mayor y por eso surgen otros tipos de comercio como los de a granel. Cada vez hay más cadenas de supermercados, como Carrefour, que proveen productos de proximidad sin envases. A nivel europeo estamos viendo cómo se puede legislar para que eso pueda ir mas allá. Mucha gente no tiene la posibilidad de elegir, vas a un supermercado y no hay opción. Dar la posibilidad de elegir un producto envasado o no, o de proximidad es un primer paso. En Europa estamos trabajando en incentivos para que sea más fácil el consumo de productos más sostenible.

-¿Se están llevando a cabo iniciativas similares en países no europeos?

-Nosotros trabajamos con municipios en todo el mundo y vemos cosas muy interesantes. En Filipinas hay localidades donde la recogida selectiva orgánica se utiliza para alimentar a cerdos. Es otra realidad distinta y hay que adaptar las soluciones a las condiciones locales. Los principios son los mismos, aunque la implementación sea otra.