Situación de emergencia feminista en la ciudad y comarca de Pontevedra

"El pasado mes de julio,cada dos días, una mujer ha sido asesinada. Esto ya no es una alerta. Declaramos la emergencia feminista". Con estas palabras, la Plataforma Feminista de Alicante llamaba el pasado mes de agosto a la movilización general contra la violencia machista en la jornada de hoy.

Ante la convocatoria, el Colectivo Feminista de Pontevedra lo tuvo claro y se sumó a la misma junto a más de 200 ciudades de todas España, de Francia y América Latina. Esta noche, a partir de las 21 horas, se celebrará una manifestación para teñir la oscuridad del cielo de Pontevedra del color de la libertad y la justicia: el violeta.

El triple feminicidio registrado en Valga a principios de semana pone, una vez más, el foco en la necesidad de avanzar en las medidas de prevención y en aquellas contenidas en el pacto de Estado, de las cuales muchas continúan sin emprenderse. Entre ellas, las que tienen que ver con reconocer a todas las víctimas de violencia machista, como es el caso de la hermana y la madre de Sandra Boquete.

La vicepresidenta del Colectivo Feminista de Pontevedra, Susana Rodiño, señala que "a cantidade de feminicidios que tivo lugar este verán deixa patente a lacra machista que existe na nosa sociedade, de aí que fagamos un chamamento a tinguir a noite de luz violeta. É por isto que facemos un chamamento á cidadanía para que veña vestida de cor negra e que con candís ou lanternas iluminen a noite de cor morada", comenta.

Contra la barbarie

La salida de la protesta nocturna está prevista desde la Praza de España, siempre y cuando haya gente suficiente para recorrer las calles de la ciudad y generar un impacto acorde a la barbarie que se está viviendo en el Estado español, donde durante el verano de este año se registraron asesinatos sistemáticos de mujeres cada 48 horas, todos por violencia machista.

El Colectivo Feminista presentó en su momento una moción en el Concello y en la Diputación para que las y los representantes políticos secundaran esta marcha y que facilitaran todos aquellos medios necesarios para poder llevarla a cabo. De hecho, ambas instituciones se iluminarán de color violeta durante la celebración de la manifestación.

Según indicó Susana Rodiño, "temos previsto ler o manifesto das rapazas que organizaron a convocatoria a nivel estatal, ao igual que se vai facer en todas as cidades que se sumaron a este movemento, co cal se escoitarán as nosas demandas ao mesmo tempo en máis de 200 cidades".

Entre las medidas que se reclaman para garantizar los derechos más básicos de las mujeres españolas, los diferentes colectivos y asociaciones feministas exigen que se garanticen los medios más adecuados para sensibilizar, concienciar y visibilizar la violencia machista como un problema público, que atenta contra el sistema de valores establecido y contra los derechos fundamentales de las mujeres.

Asimismo, se demanda la aplicación inmediata de medidas contenidas en el pacto de Estado y de todas aquellas registradas en la Ley Integral que a fecha de hoy no se hayan cumplimentado. Por otra parte, también se exige la dotación presupuestaria adecuada y suficiente para dar cumplimiento a las medidas legislativas de prevención de violencia machista y protección y recuperación de las víctimas.