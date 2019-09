Inauguración de la muestra feminista "Sempre Marzo"

La escalinata exterior del Pazo Provincial de la Diputación fue ayer un escenario lleno de colores, música y poesía para vestir de "compromiso e igualdad" la inauguración de la exposición "Siempre Marzo", una iniciativa de la editorial "A Ventana" comisariada por la escritora Yolanda Castaño, en la que 33 artistas de la comunidad gallega ponen de manifiesto su irrenunciable contrato con el feminismo a través de la plástica y de la poesía, con obras artísticas originales y una selección de poemas manuscritos.

El evento, a lo que asistieron la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, diputados, alcaldes, colectivos de la cultura y asociaciones de mujeres de la provincia, se desarrolló en el exterior del Pazo donde el público ocupó la escalinata utilizando grandes cojines de diferentes colores, mientras que las artistas se situaron en la explanada de Montero Ríos, teñida como el edificio de luz violeta. El acto contó con la música como hilo conductor, con la actuación de la pianista Katia Linke, que interpretó tres piezas a piano, y con un recital poético a cargo de María Xosé Queizán, Miriam Ferradáns y la propia Yolanda Castaño. Las tres autoras ofrecieron al público una emocionante selección de textos de su obra, una antología que Queizán tituló con "A vida e tan diferente do que as mulleres agardan!!!; "Extender as mans" fue el lema de la selección de Ferradáns, y "As mulleres destemidas meten medo" en el caso de Castaño.

En su intervención, Carmela Silva, mostró su alegría "de que un acto cultural de esta envergadura vuelva a desarrollarse en un espacio público".