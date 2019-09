Deportes abre el plazo de inscripción para el nuevo curso de gimnasia de mantenimiento

La concellería de Deportes, que dirige Tino Fernández, abre hoy el plazo de preinscripción para el curso de gimnasia de mantenimiento para adultos 2019-2020, que como en años anteriores tendrá lugar en el Pabellón municipal.

El edil socialista recordó que, "tal e como acontece coas Escolas Deportivas Municipais, non é necesario facer cola para preinscribirse e, no caso de que exista máis demanda que oferta, procederase a un sorteo público, no que terán as mesmas posibilidades o que se apuntou de primeiro e o que o fixo de último", comentó Tino Fernández.

Dicho curso deportivo tendrá un coste de 30,60 euros por bimestre y se impartirá en los siguientes horarios: de 9.30 a 10.30 horas, de 10.30 a 11.30 horas, de 18.00 a 19.00 horas, de 19.15 a 20.15 horas, de 20.30 a 21.30 horas y de 21.30 a 22.30 horas.

En esta inscripción previa tan solo será necesario aportar un formulario o?cial, tanto presencialmente, en el Pabellón municipal como por internet,, a través del Procedemento 207 de la Sede Electrónica del Concello de Pontevedra http://sede.pontevedra.gal.

Publicación de listados

Los listados provisionales de personas preinscritas en cada curso serán publicados el próximo 26 de septiembre en el tablón de anuncións de las instalaciones deportivas municipales, en la página de Facebook 'Deportes Pontevedra', y en el área de Deportes de la web municipal. En caso de que alguien detectara algún tipo de error o incidencia, podrá comunicarlo esa misma jornada en horario de 10.00 a 13.30 horas en las oficinas del Servizo Municipal de Deportes, telefónicamente en el 986 872 013 o por correo electrónico admindeportes@pontevedra.eu.

Las listas en las que la demanda supere la oferta serán anunciados expresamente para que las persoas interesadas puedan acudir, si así lo desean, al sorteo público que tendrá lugar el día 27 de septiembre, a las 9.00 horas, en el Servizo de Deportes. El día 30 de septiembre se publicarán las listas definitivas.

Todas aquellas personas que figuren en los listados definitivos tendrán que aportar fotocopias de su DNI y de la Seguridad social o seguro sustitutivo, así como abonar la autoliquidación correspondiente al primer bimestre del curso, que será entregada en la conserjería del mismo Pabellón municipal.