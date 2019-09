Los socialistas reclaman a Augas de Galicia la limpieza sistemática de los ríos

El PSdeG-PSOE provincial denunció ayer la política "propagandística" de Augas de Galicia en la limpieza de los ríos y la falta de "unha planificación seria pensada para previr as inundacións nos tramos máis sensibles coa chegada do outono e do inverno".

El secretario general de los socialistas, David Regades, subrayó así que "no país dos mil ríos", la política autonómica en materia de prevención de inundaciones "pode resumirse coa famosa frase de: se chove que chova".

El grupo provincial de los socialistas aportó los datos publicados por Augas de Galicia, en los que se recoge que "neste ano só se realizaron 20 actuacións de limpeza en 36 tramos interurbanos de ríos e regatos, a meirande parte en tramos moi pequenos".

Según Regades, "esta porcentaxe é tan ridícula que nin chega a un 0,1%, tendo en conta que temos uns 15.000 quilómetros de rede fluvial". El portavoz socialista añadió que "nin sequera se teñen priorizado os treitos declarados como Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación".

Ante esta situación, el PSdeG-PSOE provincial exigirá a través de diversas mociones en diferentes municipios de la provincia que Augas de Galicia elabore y publique con suficiente antelación una programación "transparente" con las actuaciones de limpieza fluvial que se vayan a acometer a lo largo del año.

Asimismo, los socialistas pontevedreses demandarán que en dicha planificación se incluya un plazo de alegaciones para que los Concellos y los colectivos ambientalistas puedan realizar aquellas sugerencias y reclamaciones que consideren oportunas.