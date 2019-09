El PP presenta una moción para bajar el IBI del 0,47 al 0,43

El concejal del PP de Poio encargado del área de Facenda, Sergio Pereira, presentó ayer en la Comisión de Facenda una moción que presentarán en el pleno de este mes de septiembre en la que insta a la bajada del IBI del 0,47 al 0,43 y el estudio de bonificaciones potestativas teniendo en cuenta situaciones socioeconómicas de las familias de Poio.

Pereira recordó que en los últimos años y meses fueron muchos los concellos que apostaron por bajadas de impuestos y, en particular, una rebaja en el tipo de gravamen del IBI, como Sanxenxo, Cambados, Vilagarcía y otros, "concellos de todas as cores políticas e que en moitos casos tiveron en conta os efectos da regularización catastral para trasladarlles aos veciños unha baixada do IBI e a aplicación de bonificacións".

"A famosa Regularización Catastral fixo que o Concello de Poio, segundo informes técnicos municipais, ingresase máis de 600.000 euros en atrasos e máis de 200.000 euros cada ano, a partir do ano 2018 incluído, polo incremento do padrón do imposto", explicó Pereira.