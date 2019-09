Poio se suma a la convocatoria Emerxencia Feminista

La comisión informativa de cultura, educación y deportes del Concello de Poio aprobó ayer una moción apoyando la convocatoria Emerxencia Feminista para mañana, viernes, 20 de septiembre. Todos los grupos políticos de la corporación municipal acordaron por consenso apoyar el texto elaborado por numerosas asociaciones y plataformas del movimiento feminista.

Desde que comenzó a organizarse esta jornada de concentraciones y manifestaciones en todo el estado español, ya había motivos suficientes para declarar una emergencia feminista, pues más de la mitad de la población está en grave riesgo por el mero hecho de ser mujeres. Desgraciadamente, la violencia machista dio aún más motivos en los últimos días, con varias agresiones y asesinatos que han dejado cuatro mujeres muertas en los últimos tres días, tres de ellas en la provincia de Pontevedra. Los colectivos declaran que la vida y la integridad de las mujeres y la reivindicación de sus derechos no pueden esperar al 25 de noviembre.

Desde el Concello de Poio emplazan a todas las personas a acudir a esta jornada de emergencia feminista. Mañana, a las 21.00 horas delante del Casal de Ferreirós, se celebrará la concentración de la noche violeta, a la que se pide acudir vestidas de negro y morado para hacer visible que las mujeres, delante del terror que les quieren infundir, no tienen miedo.

En la moción aprobada por unanimidad se solicitan tres puntos:

Que la noche del 20 de septiembre, iluminar de violeta la fachada del Concello o la zona donde se realice la concentración como muestra del compromiso en la lucha contra la violencia machista, así como prestar el apoyo y soporte necesarios para la organización de la concentración.

Se pide también un pronunciamiento público de la corporación municipal contra los asesinatos machistas y contra toda forma de violencia contra las mujeres, contra la normalización de la misma y contra la apatía y la indiferencia.

Y, por último, se solicita el posicionamiento de la corporación contra todas aquellas medidas, campañas y mensajes que contribuyan a la justificación de la violencia de género, que promuevan su infravaloración o cuestionamiento, así como de las herramientas normativas de las que se han dotado para combatirla. "Non podemos permitir que teñan un espazo de poder quen non recoñece a violencia de xénero como un problema social, contra o que hai que loitar sen descanso dende todas as instancias: iso é terrorismo de estado", reza el texto, que también señala que "o verán de 2019 será recordado como un verán negro. Os telexornais énchense de asasinatos machistas. O pasado mes de xullo, cada dous días, unha muller foi asasinada".