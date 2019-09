Lores: "Las nuevas elecciones demuestran la podredumbre que hay en la política estatal"

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, aseguró ayer que "el hecho de que haya elecciones (el próximo 10 de noviembre) demuestra la podredumbre que hay en la política estatal, los intereses creados y falta de seriedad". Insistió en que no se está tratando la cuestión fundamental: "asumir que el Estado español es plurinacional, que tienen intereses contrapuestos y que tienen derecho a opinar. La deriva de la política del Estado con radicalismo verbal y poco serio, tiene el error de no asumir el respecto a la opinión de todos los catalanes, vascos y gallegos que tienen derecho a opinar".

También manifestó que "no es bueno para todo el Estado que no haya presupuestos y que no haya una mayoría solvente. Y creo que o cambia un poco la política estatal y, sobre todo, las propuestas de los partidos de ámbito estatal y asumen esa realidad, o estas elecciones no van a servir para nada". Fernández Lores indicó que "es una oportunidad que queremos que sirva para transmitir al electorado gallego la necesidad imperiosa de que en estos momentos el nacionalismo y el BNG tengan representación en Madrid, es fundamental ".