Una testigo ilocalizable pone en jaque el juicio por el último ajuste de cuentas del narcotráfico

Nueva suspensión del juicio por la desaparición del pontevedrés Bernardo Villaverde Amil que estaba previsto retomar mañana. La decisión se adoptó por parte de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra al no haber dado frutos las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia ante las autoridades de Bolivia para intentar localizar a la mujer del desaparecido, quien es el testigo clave en este proceso, y lograr que comparezca ante le tribunal. Se trata de la persona que denunció la desaparición de su marido y la última que vio marcharse a Villaverde Amil con varios de los acusados, antes de perderle el rastro por completo, en noviembre de 2010.

Este nuevo aplazamiento del juicio (ya se intentó celebrar en otoño de 2018 y en marzo, sin éxito) vuelve a poner de manifiesto las dificultades con las que se está encontrando la Audiencia para que pueda celebrarse la vista oral. De hecho, para las defensas, parece claro que la esposa del perjudicado tiene poco interés en comparecer en el juicio y ya en marzo, tras un nuevo aplazamiento, solicitaron el sobreseimiento del caso. Lo hacían después de que la Fiscalía reconociese que sin la presencia de la esta "testigo esencial en torno al cual se desarrolla toda la trama, no sería posible articular adecuadamente la acusación en el acto del juicio".

Para las defensas, la situación entonces era clara, no se podía aplazar eternamente la celebración del juicio, por lo que sala debería elegir entre dos posibles soluciones: o celebrar la vista oral con el material probatorio que existe actualmente (y que la Fiscalía reconoce que no es suficiente para "articular adecuadamente una acusación") o decretar el sobreseimiento del caso. Ayer, después de enterarse de la nueva suspensión del juicio, el letrado Ricardo Rodiño recordaba que en su momento ya habían solicitado sin éxito a la Audiencia el archivo de la causa. Ahora, tras una nueva suspensión, todavía están estudiando los pasos a dar pero reconocía que "es cierto que algo tendremos que decirle a la sala ante este nuevo aplazamiento" . Y es que además, en esta ocasión, al contrario de lo sucedido en marzo, no tuvieron ni oportunidad de dirigirse al tribunal como sí ocurrió entonces.

Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional sospechan que la desaparición de Bernardo Villaverde Amil está relacionada con el transporte frustrado de varias toneladas de hachís que se perdieron en el Atlántico al hundirse la embarcación que las transportaba, el "Garbi III" ante las costas de Portugal en noviembre de 2010. De las tres mil toneladas que se calcula que llevaba el barco apenas se recuperaron varios fardos. En este narcotransporte, supuestamente, estaba implicado el pontevedrés desaparecido y varios de los acusados. Unos días después, el 19 de noviembre, y según relató entonces su esposa, varios de los procesados acudieron a la vivienda de Villaverde Amil en Monte Porreiro y le pidieron que fuera con ellos. Se metieron en varios coches y se marcharon. Una llamada telefónica que realizó su marido asegurándo a su mujer que regresaría esa misma tarde a casa fue la última noticia que tuvo de él.

La mujer denunció su desaparición pero días después, según explicaron las defensas en el juicio, regresó a Sudamérica, de donde es originaria, sin que se tuvieran más noticias de ella.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide penas de diez años de prisión para cada uno de los cuatro acusados como autores de un delito de detención ilegal agravada.

Fuentes policiales están convencidas de que la desaparición de Villaverde Amil es fruto del último ajuste de cuentas del narcotráfico gallego y que también relacionan con la desaparición del histórico José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho". Varios de los acusados fueron también condenados por el alijo del "Garbi III" en un juicio que se celebró también en Pontevedra. La Policía Nacional cree que las mafias marroquíes que eran las dueñas del hachís pudieron orquestar algún tipo de ajuste de cuentas contra los desaparecidos al sentirse engañadas por el alijo perdido.