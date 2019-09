Rechazo social al "terrorismo" machista

Con un minuto de silencio para "fulminar" de la sociedad la violencia machista y conmemorar la memoria de Sandra y Alba Boquete y Elena María Jamardo, seguido de un minuto de aplausos para "dar fuerza a la sociedad para continuar luchando contra el terrorismo machista", que cada año arrebata la vida de decenas de mujeres en el Estado español.

Así dio comienzo ayer en Pontevedra la concentración que congregó a más de un centenar de representantes de diferentes instituciones y partidos políticos de la ciudad y comarca frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno, como muestra de repulsa ante la barbarie machista registrada en la madrugada del pasado lunes en el municipio de Valga.

Visiblemente afectados, pero presentes a pesar del duro varapalo, a la convocatoria se sumaron usuarias, usuarios y profesionales de la entidad Amencer-Aspace, como muestra de solidaridad con la familia y como repulsa al asesinato de Alba Boquete, la joven hermana de Sandra, quien fue terapeuta del lenguaje en dicha entidad. El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien en sus declaraciones afirmó que "hay que fulminar la violencia machista de la sociedad, combatir todo tipo de negacionismo y que seguir concienciando a todos".

Losada transmitió sus condolencias a la familia, señalando que el inicio de semana estuvo marcado por unas jornadas "tristes" en el país, "como cada día que una mujer es víctima de violencia de género". El delegado incidió en que la sociedad en conjunto "tiene que rebelarse, ante el negacionismo y contra todo viso de poner en duda o dulficicar lo que es claramente una crueldad en la actualidad: el terrorismo machista".

El delegado del Gobierno en la comunidad gallega hizo especial hincapié en que es necesaria "la unidad de todos y de todas para que esta sociedad erradique este terrorismo que mata, que destruye y que actúa desde una superioridad inexistente, porque nadie es superior a nadie", concluyó.

En las escaleras de la sede de la Subdelegación del Gobierno, al margen de políticas y políticos, los asistentes a la concentración por parte de Amencer-Aspace permanecen consternados.

Entre ellos se encuentra Sergio González, usuario de la entidad, quien accede con el corazón encogido a responder a algunas preguntas. González cuenta que los ánimos en Amencer están "muy bajos". Aunque personalmente no llegó a conocer a Alba Boquete, pues ella trabajó en el centro de la entidad en Vilagarcía y él acude al de Pontevedra, además de señalar que sabe que los compañeros y compañeras de Arousa la van a echar "mucho de menos", de manera muy sabia indica que "lo importante no es tanto lo que le tocó a Alba, sino que esto sigue tocando".

Sergio González explica que para las usuarias y usuarios de Amencer en Pontevedra el asesinato de Alba fue "un golpe muy duro". Recibieron la trágica noticia por teléfono, tras una llamada de la psicóloga, y González explica que "todavía seguimos sin asimilarlo; nos cogió a todos de sorpresa".

Entre las y los asistentes a la concentración celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno también se econtraba la concejala de Igualdade del Concello de Pontevedra, Paloma Castro. La edil manifestó que la Administración local repulsa el triple asesinato machista sucedido en Valga y que "está sendo unha tristura enorme estes feitos que están tendo lugar na nosa provincia".

La concejala apuntó que, "rexeitamos calquera tipo de violencia machista e tamén teño que dicir que estamos tristes porque somos conscientes de que algo está fallando. Pensamos que este tipo de cousas acontenzan tamén é un fracaso político e institucional". La edil de Igualdade incidió en que "precisamos un cambio radical nesta sociedade, na educación. Os homes e as mulleres teñenque empezar a implicarse por igual".

Castro comentó que "xa non estamos falando de casos illados, senón que xa podemos denominalo terrorismo machista. Se isto acontecera noutro ámbito, seguramente falariamos de alarma social, pero como son mulleres, esa alarma non salta. Estamos falando de 40 mulleres no que vai de ano e en verán non pasaron dous días sen que houbese un asasinato".

Por otra parte, Castro también fue crítica con los partidos políticos que acuden a este tipo de actos, pero que después muestran su apoyo a Vox, "un partido que, a día de hoxe, nega a existencia da violencia machista".