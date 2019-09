El PP exige actuaciones para garantizar la seguridad en el Parque Ánkar y la Finca Besada

El grupo municipal del PP de Poio trasladó ayer a la comisión municipal de Urbanismo una batería de preguntas y solicitudes dirigidas a los responsables del gobierno municipal, trasladando como cada semana "as queixas e dúbidas que nos achegan veciños de todas as parroquias", explicó la concejala popular responsable de Urbanismo, Rocío Cochón.

La primera intervención de los populares fue para trasladar las preguntas de los vecinos en relación a un gran socavón que lleva tres semanas abierto y sin operarios en el PArque de Ánkar. El PP quiere saber el motivo de una zanja que se abrió hace casi un mes y que desde entonces permanece parada y sin actuaciones aparentes, lo que produjo las quejas de los vecinos y de los usuarios del parque colindante.

Además, los populares pidieron el acondicionamiento de un "campo de fútbol" anexo al parque, que está en unas condiciones absolutamente impracticables desde hace años, con agujeros profundos cada pocos centímetros, hasta el punto de que "non é que non sirva para xogar ao fútbol, é que non serve para camiñar ou pasear un can sen risco de caídas, escordaduras ou fracturas", en palabras de Cochón, que también solició una solución permanente para garantizar la seguridad en el acceso a la antigua caldera de la Finca de Besada; la instalación está situada en un lateral y supone un riesgo evidente, especialmente para los niños que pasean o juegan en la finca.