Pontevedra clama "Nin unha menos" tras el crimen machista de Valga

"Non queremos máis mulleres asasinadas. Non queremos pésames, non queremos minutos de silencio, non queremos loito. Queremos que non haxa ningunha muller máis asasinada. Querémonos libres! Querémonos vivas! Nin unha menos!".

Así de contundente fue el mensaje que enviaron esta tarde las integrantes del Colectivo Feminista de Pontevedra en la concentración frente a la Audiencia Provincial, a la que asistieron centenares de personas como repulsa al triple feminicidio de Valga.

La movilización, que dio comienzo con una emotiva lectura publicada por Ara Palacios en las redes sociales, continuó con diferentes manifiestos en los que se reclamó un compromiso "real" por parte de la sociedad y de las instituciones contra el terrorismo machista.

Si bien la concentración estuvo empañada por la tristeza y la conmoción, está previsto que la de mañana se tiña de violeta y fortaleza, pues el Colectivo Feminista de Pontevedra celebrará una manifestación nocturna para denunciar el elevado número de asesinatos que tuvieron lugar durante los meses de verano en el Estado español. La salida tendrá lugar desde la Praza de España, a las 21.00 horas, y animan a todas las personas a llevar ropa negra y linternas forradas con celofán violeta.